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Kent Konseyi’nden Engelsiz Yaşam Derneği ziyareti

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, beraberinde meclis ve komisyon üyeleri ile birlikte Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

Kent Konseyi’nden Engelsiz Yaşam Derneği ziyareti

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, beraberinde meclis ve komisyon üyeleri ile birlikte Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:08
Kent Konseyi’nden Engelsiz Yaşam Derneği ziyareti

Dernek Başkanı Ertuğrul kazak ile görüşen Şahiste Uçar ve beraberindekiler dernek ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Samimi bir diyalog ortamında geçen, karşılıklı fikir alışverişlerişinde bulunulan ziyarette ileriki dönemlerde derneğin Çorum Kent Konseyi’nin Engelli Meclisi toplantılarına aktif olarak katılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlandığını anlatan Kazak, dernek tarafından Çorum’da yaşayan engellilerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda hazırlanan raporu da Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Engelli Meclis Başkanı İlhan Ünal’a verdiklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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