Kent Konseyi’nden “Engelsiz Empati” etkinliği

Ampüte ressam, milli yüzücü, bilim ve toplum çalışmaları uzmanı Yusuf Akgün’ün konuşmacı olarak katılacağı konferans sonrasında da engelli bireyler tarafından sahne gösterileri sergilenecek ve resim sergisi yer alacak.

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, engelsiz bir yaşam için engelli vatandaşları anlamanın önemi belirterek “Engelli kardeşlerimizi anlamak için onlar gibi düşünmek gerek. Kent Konseyimiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten engelli meclisimizle bu tür etkinlikler düzenleyerek engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. Engel sadece gönüllerde. Biz gönüllerimizdeki engelleri kaldırıp onların hayatını kolaylaştırdığımızda engelsiz bir dünyada hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

(Bülent USLU)