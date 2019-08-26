Kent Konseyi'nden Vali Çiftçi'ye ziyaret

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Nurettin Tatar Çorum için hazırladıkları projeler hakkında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye bilgiler verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çifçi Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şahiste Uçar ve yeni Yürütme Kurulu Üyelerini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ziyarette yaptığı konuşmada, "ortak akılla şehrimizi birlikte yönetmek için çalışıyoruz. Toplumun bütün kesimleri ile birlikte Çorum için projeler hazırlıyor, şehrimizin geleceğini birlikte planlıyoruz. Yürütme Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimiz hazırlanan projelerin hayata geçmesi için büyük çaba sarf ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla her zaman istişare ederek çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu şehri daha güzel yerlere getirmede herkesin bir tuğlası olacak" dedi.

(Haber Merkezi)