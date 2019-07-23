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“Kenevir ekimi, tohum temin edilemediğinden yapılamıyor”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum’da kenevir üretiminin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ekim yapılamamasının söz konusu olmadığını belirterek, “Sadece tohum temin edilemediğinden ekim yapılamamıştır” ifadelerini kullandı.

“Kenevir ekimi, tohum temin edilemediğinden yapılamıyor”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum’da kenevir üretiminin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ekim yapılamamasının söz konusu olmadığını belirterek, “Sadece tohum temin edilemediğinden ekim yapılamamıştır” ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2019 Salı 19:23
“Kenevir ekimi, tohum temin edilemediğinden yapılamıyor”

29 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğe göre; aralarında Çorum’un da bulunduğu 19 ilde kenevir ekimine izin verildiğini açıklayan Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Yönetmelik kapsamında 1 Ocak ve 1 Nisan tarihleri arasında ilimizde başvuru sayısı 2 kişi olup, 253,5 dekarlık alanda ekime izin verilmiştir. Ancak ihtiyaç duyulan tohumu serbest piyasa ve araştırma enstitülerinden çiftçilerin temin edememesinden dolayı 253 dekarlık alanda ekim yapılamamış, 0,5 dekarlık endüstriyel kenevir ekimi Mecitözü ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız konuyu kamuoyunun gündemine taşıdığı zaman Samsun ili Vezirköprü ilçesinde yaşlı bir çiftçi hobi amaçlı olarak 10 dekarlık alanda ekimi yerli çeşitle yapmıştır.

Konuya istinaden 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Vezirköprü’de araştırmalara başlamıştır.

Yerel olarak üretilen bu kenevir tohumunu, Vezir ve Narlı isimlerinde tescil etme çalışmaları devam etmektedir.

2020 yılında ülkemizin tohum ihtiyacını gidermek üzere Bakanlığımız ve Araştırma merkezleri tohum üretimine hız vermiştir.

Yapılan haberlerde belirtildiği gibi, ilimizde kenevir üretiminin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ekim yapılamaması söz konusu değildir. Sadece tohum temin edilemediğinden ekim yapılamamıştır.

Kenevir ekiminde Samsun ilinin öne çıkması ise, Türkiye’de sadece bir çiftçinin Vezirköprü ilçesinde 10 dekar kenevir ekmiş olmasından ve Araştırma Enstitüsünün de Samsun ilinde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

2020 yılında tohum temini noktasında ve ekim konusunda sahada çiftçilerimize detaylı bilgi vererek, Çorum’da ekimi hızlandırarak, kenevir bitkisinin geniş sahalarda ekimini gerçekleştirme hedefindeyiz.” (Haber Merkezi)

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