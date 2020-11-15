Kendi ormanını kurmak için hayallerini tuvale yansıtıyor

Babasının görevi nedeniyle ailesiyle birlikte bir süre Rusya’da yaşayan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Cennet Karakaya, 2018 yılında Türkiye’ye döndü. Amcasının eşinden etkilenen Karakaya, 7 yaşında resim yapmaya başladı. Ailesine yaptığı resimleri satarak elde ettiği gelirle orman kurmak istediğini dile getiren Cennet Karakaya, anne ve babasının da desteğiyle bu fikrini gerçekleştirmek için harekete geçti. Boş zamanlarında eline fırçasını alarak resimler yapan minik Cennet, yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Resim satışlarından elde ettiği gelirle 20 fidan alan Cennet, merkeze bağlı Yeşilyayla köyünde ailesinin belirlediği araziye bu fidanları dikerek kendi ormanını kurmaya başladı. Ormanların dünyanın akciğerleri olduğunu dile getiren Karakaya, toprakla buluşturduğu fidanlara ise resimlerini satın alan kişilerin isimlerini veriyor. Hiçbir kâr amacının bulunmadığı bu çalışma ile yeni bir akım başlatmak isteyen küçük Cennet, bu hedef doğrultusunda hayallerini tuvaline yansıtmaya devam ediyor. (İHA)