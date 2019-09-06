Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikâh memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve’nin nikâhını kıydı.

Bu zamana kadar 3 bine yakın nikâh kıyan Seyfettin Alkan, bu kez Özgür 1 No'lu Düğün Salonu’nda kendi oğlunun nikâhını kıydı. Nikâhı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen nikâh memuru Seyfettin Alkan, genç çiftin bir ömür mutlu olmalarını dileyerek, şahitler ve davetliler huzurunda evlilik cüzdanlarını verdi.

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren genç çifte en özel günlerinde çok sayıda davetli eşlik etti. (İHA)