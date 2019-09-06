Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Kendi oğlunun nikâhını kıydı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikâh memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve’nin nikâhını kıydı.

Kendi oğlunun nikâhını kıydı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikâh memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve’nin nikâhını kıydı.

06 Eylül 2019 Cuma 22:38
Kendi oğlunun nikâhını kıydı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikâh memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve’nin nikâhını kıydı.

Bu zamana kadar 3 bine yakın nikâh kıyan Seyfettin Alkan, bu kez Özgür 1 No'lu Düğün Salonu’nda kendi oğlunun nikâhını kıydı. Nikâhı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen nikâh memuru Seyfettin Alkan, genç çiftin bir ömür mutlu olmalarını dileyerek, şahitler ve davetliler huzurunda evlilik cüzdanlarını verdi.

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren genç çifte en özel günlerinde çok sayıda davetli eşlik etti. (İHA)

İlgili Haberler
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
“Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm topluma verilmiştir”
Muharrem birlikteliği
Muharrem birlikteliği
“Yaprak biti” isyanı
“Yaprak biti” isyanı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Yeşilgöl için proje hazırlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Gülseren Uyar, son yolculuğuna uğurlandı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı
Çorum Özel Hastane aşure dağıttı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim