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Kendi atölyesinde eserler üretiyor
Güncel 16.12.2021, 23:59
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Çorumlu eğitimci-ressam Hasan Hüseyin Ünal, kendi atölyesinde eser üretmeye ve öğrencilerini yetiştirmeye devam ediyor. Çok sayıda kişisel sergi açan ve karma sergilere katılan Ünal, uluslararası sanat çalıştaylarında da yer aldı.
1993 Çorum doğumlu olan Hasan Hüseyin Ünal, orta öğrenimini Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun oldu.
(Haber Merkezi)
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