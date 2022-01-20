Kenan Yaşar’a oy verdiler
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, TBMM’de gizli oyla yapılan seçimde, oylarını hemşehrileri Kenan Yaşar’a kullanırken görülüyorlar.
Güncel 20.01.2022, 20:13
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