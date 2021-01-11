Kenan Sır’dan “su” uyarısı

CHP’li Kenan Sır, Ocak ayında olunmasına rağmen karsız – yağmursuz bir mevsim yaşandığına dikkati çekerek, su kaynaklarının da yetersiz olduğunu, önümüzdeki ayların tehlikeye girmemesi açısından suyu çok dikkatli kullanmamız gerektiğini vurguladı.

Kenan Sır, “Kurak geçen kış mevsiminde yağmur ve kar yağmadığı görülmektedir. Bu nedenle israflı su kullanımının önüne geçilmelidir. Tasarruf en büyük su kaynağıdır. Su hayattır suyumuzu kullanırken dikkat edelim, boşa akıtmayalım. Maalesef mevsim gereği ne kar var ne de yağmur. Kırsalda bulunan su kaynaklarının da azaldığını üzülerek görmekteyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın suyu kullanırken bu şartları göz önüne getirmesi ve dikkatli olması gerekiyor. Ülke olarak sağlık ve diğer konularda sıkıntılı olduğumuz aşikardır, bir de su konusunda sıkıntı yaşamayalım lütfen. Su kullanırken vatandaşlarımızın tasarruflu olmaları büyük önem arz etmektedir. Su candır, su hayattır” ifadesini kullandı.

Kenan Sır, başta belediyeler, özel idareler olmak üzere ilgili kamu kurumlarını su yatırımlarına önem vermeye, ilerde yaşanabilecek su kıtlığına karşı önlem almaya davet etti.

(Haber Merkezi)