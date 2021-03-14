Kenan Nuhut’un ziyareti

Bıçakçı esnafından, amca oğlu Arif Nohut’un cenazesine katılmak üzere Cumartesi günü Çorum’a gelen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, kadim dostu Mehmet Yolyapar’a da ziyarette bulundu.

Nuhut’un gazetemizi ziyaretine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve önceki Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş de katıldı. (Haber Merkezi)

