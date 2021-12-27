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Kenan Nuhut’un TBB Başkanı Erinç Sağkan’a kutlama ziyareti
Güncel 27.12.2021, 21:57 27.12.2021, 22:07
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçilen Erinç Sağkan’a kutlama ziyaretinde bulundu.
(Haber Merkezi)
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