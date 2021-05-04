Kenan Nuhut İmamoğlu ile sporu konuştu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, İBB’nin Florya Tesisleri’nde “Türk sporu” üzerine sohbet etti.

Başta amatör spor kulüplerinin ve genel olarak Türk sporunun sorunlarının değerlendirildiği görüşmede, Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları da ele alındı. İmamoğlu ile Nuhut, Türk sporunun sorunlarının çözümü noktasında, İBB ile CHP Spor Kurulu’nun koordineli bir çalışma içine girmeleri görüşünü benimsediler.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut’un görüşmelerinden iki görüntü…



(Haber Merkezi)

