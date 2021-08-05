Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum programı iptal oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Çorum'a yapacağı çalışma ziyareti, ülkemizde yaşanan yangın felaketinden dolayı ileri bir tarihe erteledi.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Ülkemizde yaşanan yangın felaketinden dolayı Genel Başkanımızın 5 Ağustos perşembe günü yapacağı Çorum ziyareti iptal edildi. Çorum toplantımız ileri bir tarihte yapılacaktır” denildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

