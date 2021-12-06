Kediye eziyet ihbarına giden 'Haydi' ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çevre Yolu İskilip kavşağında meydana geldi. 'Kediye eziyet edildiği' yönünde ihbar alan 'Haydi' ekibi, bölgeye hareket etti. Ekibi taşıyan araç, İskilip kavşağında otomobil ile çarpıştı. Kazada ekip otosu sürücüsü Güner Dağ ve Salim Arslan ile diğer aracın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken,Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Yusuf ÇINAR)