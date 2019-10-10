KBB Uzmanı Duran Karataş Elitpark’ta

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana, hep daha iyisi anlayışını benimseyen ve deneyimli hekimleri ile Çorum ve bölge halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde sunan Özel Elitpak Hastanesi bölge sağlık hizmetlerinin en büyük temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor.

1975 Kayseri doğumlu olan Op. Dr. Duran Karataş ilköğrenimini Kayseri’de, orta öğrenimini Nevşehir’de, lise öğrenimini Trabzon fen lisesinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 1999 yılında mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında Erciyes Üniversitesi K.B.B. Bölümünde ihtisasını yaptıktan sonra Van Devlet Hastanesi ve Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev aldı.

Op. Dr. Duran Karataş, burun estetiği, bademcik geniz eti, kulak tüp operasyonları, kulak zarı operasyonları (kepçe kulak cerrahisi), radyo frekansla burun tıkanıklığı ve horlama tedavisi, sinüzit operasyonları, uyku cerrahisi, tükürük bezi cerrahisi, ses hastalıkları, baş boyun cerrahisi, baş dönmesi, yüz felci ve gözyaşı kanalı cerrahisi konularında teşhis ve tedavi hizmeti verecek. (Haber Merkezi)