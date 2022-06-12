Kazım Öztürk’ün ağabeyi vefat etti

EMS Orman Ürünleri sahibi Kazım Öztürk’ün ağabeyi, Emrah Öztürk’ün amcası olan Ali Öztürk vefat etti.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Çorum Merkez Hamdiköy’de (yukarı) toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Bülent USLU)

