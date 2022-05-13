Kazıklıkaya’da yağmur duası ve birlik kurbanı

Muhtar Veysal Paçacı’nın organizesi ile Kazıklıkaya Köyü Cemevi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu. Huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak, aydınlık dolu günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca yağmur duası yapıldı.

Buluşmaya; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri; Duran Arslan, Burhan Erdem, Celal Uysal, Tuncay Polat ve köy halkı katıldı.



(Ömür SOYTEMİZ)

