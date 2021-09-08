Kazıklıkaya Köyü’nde aşure ve birlik kurbanı 

Kızıklıkaya Köyü Muhtarı Veysal Paçacı’nın organizesi ile Kazıklıkaya Köyü Cemevi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak, aydınlık dolu günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca Kerbela şehitleri anısına da aşure hazırlandı.

Buluşmaya; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, her iki partinin yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ile bazı konuklar da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

