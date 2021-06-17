Kazada yaralanan genç hemşire hayata tutunamadı

Sungurlu’da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralanmıştı. Kaza, 30 Mayıs’ta Sungurlu-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana gelmişti. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan polis memuru Hüseyin Yılmaz (49) yönetimindeki 06 BIJ 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrilmiş, kazada sürücü Hüseyin Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Seyhan Yılmaz, oğlu Ömür Can Yılmaz (26) ve kızı Ezgi Yılmaz (24) yaralanmıştı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan hemşire Ezgi Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Diğer yaralılar ise hastaneden taburcu oldu. Polis memuru Hüseyin Yılmaz’ın kızı, hemşire olarak görev yapan Ezgi Yılmaz’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Aslen Tokatlı olan Ezgi Yılmaz’ın cenazesi Ankara’da Sincan Çimşir mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

