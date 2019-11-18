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Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

ÇORUM’da kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada ağır yaralanan Hanife Erer (49) de kurtarılamadı. Erer'in ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

ÇORUM’da kontrolden çıkan otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada ağır yaralanan Hanife Erer (49) de kurtarılamadı. Erer'in ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:34
Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza, dün sabah saatlerinde Çorum-Ankara Karayolu'nun 5'nci kilometresinde meydana geldi.  Fahri Erer (54), idaresindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerce yapılan kontrolde, otomobildeki sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69), hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife Erer, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Erer'in ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

MEMLEKTLERİ TOKAT'A GİDİYORLADI
Kazada yaşamını yitirenlerden otomobil sürücü Fahri Erer'in Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kurşunlu Cami'nde müezzin olduğu ortaya çıktı. Kazada ölenlerin, Edremit ilçesinden yola çıkıp memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. 

EDREMİT VE TOKAT'TA UĞURLANACAKLAR
Kazada yaşamını yitiren ailedeki, sürücü Fahri ile eşi Hanife Erer'in cenazeleri Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Saliha ve Yunus Erer çiftinin ise Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)

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