Kaza, dün sabah saatlerinde Çorum-Ankara Karayolu'nun 5'nci kilometresinde meydana geldi. Fahri Erer (54), idaresindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerce yapılan kontrolde, otomobildeki sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69), hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife Erer, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erer'in ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

MEMLEKTLERİ TOKAT'A GİDİYORLADI

Kazada yaşamını yitirenlerden otomobil sürücü Fahri Erer'in Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kurşunlu Cami'nde müezzin olduğu ortaya çıktı. Kazada ölenlerin, Edremit ilçesinden yola çıkıp memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi.

EDREMİT VE TOKAT'TA UĞURLANACAKLAR

Kazada yaşamını yitiren ailedeki, sürücü Fahri ile eşi Hanife Erer'in cenazeleri Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Saliha ve Yunus Erer çiftinin ise Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)