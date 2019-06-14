Kazada ölen kişiye cenaze kaldırılmadan ceza geldi!

Çorum’un Bayat ilçesinde otomobilin çarptığı ATV sürücüsü Ali Umutlu (84), hayatını kaybetti. Bem-Bir-Sen eski Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın kayınpederi de olan Umutlu’nun cenazesini otopsinin ardından almayı bekleyen ailesi, kazada yaşlı adamın ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle hakkında hazırlanan 2 bin 300 liralık ceza tutanağı hazırlandığı öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Kaza, 11 Haziran 2019 günü Bayat’ın Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yolda seyir halinde olan Ali Umutlu'nun kullandığı ATV’ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV'den savrulup asfalt zemine düşen Umutlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

ÖLEN SÜRÜCÜYE CEZA GÖNDERİLDİ

Otopsinin ardından hastanede cenaze ve defin işlemleriyle ilgilenen Umutlu'nun yakınları, postacı tarafından kendilerine ceza makbuzu verilmek istendiğini öne sürdü. Ali Umutlu'nun yeğeni muhtar Ahmet Umutlu, amcasını toprağa vermeden gelen ceza makbuzu karşısında şaşırdıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Muhtar Umutlu, “İnanılır gibi değil, amcam 11’inde kazada ölüyor. Amacama bir gün sonra 2 bin 300 TL, trafik cezası gönderiliyor. Şaşırmamak ve üzülmemek elde değil, Şaşkınız, biz daha cenazemizi hastane morgundan almadan, cenaze namazını kılmadan, onu toprağa vermeden cezası gönderiliyor. Bu ne acele” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Ali Umutlu, otopsisinin ardından ilçede önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Çay köyünde toprağa verildi.

(Yusuf ÇINAR)