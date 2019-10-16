Açıklamasında “Kaz Dağlarında yapılan maden çalışmaları kamuoyunun vicdanını yaralamıştır” diyen Mert Suludere, şunları söyledi:

“Kanada merkezli Alamos Gold şirketi, Çanakkale Kaz Dağları'nda büyük bir doğa talanına sebep olan altın madeni projesini, şirketin ruhsatının yenilenmemesi nedeniyle durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, ‘Ruhsat yenilenene kadar madencilik faaliyetlerimiz askıya alınmıştır’ denildi. Yine söylüyoruz Kaz dağlarının altıda üstü de yüce Türk Milleti’nindir.

CHP Halk Lis Genel Başkan Yardımcısı Mert Suludere, 15 Ağustos 2019’da Türkiye’nin 81 ilinden kamuoyuna çağrı yaptıklarını da hatırlattı.

İŞTE HALKÇI LİSELİLER’İN 15 AĞUSTOS TARİHLİ ÇAĞRISI

“Kaz Dağları'nda yapılan maden çalışmaları kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Ülkemizin dağları, ormanları, nehirleri, doğal zenginliklerimiz yağma ve talana uğramaktadır. Kanadalı bir şirketin AKP Hükümeti ile anlaşması sonucu ülkemizin akciğerleri olarak tabir ettiğimiz Kaz Dağları adeta katledilmektedir.

Yıllardır özgür akan derelerimizi zincire vuran, dağlarımızı delik deşik eşen, ağaçlarımızı yerinden koparan hükümet, yine doğamıza ve ekosistemimize karşı savaş açmıştır. Ekonomik kriz büyüdükçe, ülkedeki yoksul milyonların sesi daha gür çıktıkça Hükümet adeta peşkeş çekecek bir kaynak aramaktadır.

Yıllardır fabrikalarımızı, devlet kurumlarını peşkeş çeken hükümet bu kez de Uluslararası ortaklarına Kaz Dağlarının altındaki madenlerimizi peşkeş çekmektedir. Her şeyden önce bilinmelidir ki! Bu halkın ne komisyon uğruna satacak madeni ne de katledilecek ormanları vardır. Türkiye toprakları hükümetin para lazım olduğunda satacağı, yabancılara peşkeş çekeceği kadar kıymetsiz değildir.

Kaz Dağlarının altı da üstü de bu milletindir. Hükümet bugün gün yüzüne çıkmış olan ekonomik krizi ve yoksulluğu böyle ucuz numaralarla örtemez.

Yıllardır satılan ve talan edilen kaynaklarımızın hepsi bu milletin alınteri ile birikimleri ile yapılmıştır. Günü geldiğinde milletimiz yeniden bu kaynaklarını geri alacaktır. Halkçı Liseliler olarak Hükümete bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizim ne kesecek ağacımız ne de peşkeş çekecek madenimiz vardır. Bu toprakların altı da üstü de milletimizindir. Derhal Kanadalı şirket ile yapılan peşkeş sözleşmesi iptal edilmelidir. Derhal doğa katliamına son verilmelidir. Hükümet derhal ülkemizin akciğerlerinden elini çekmelidir.” (Haber Merkezi)