Kayserililer Ceylan'a yoğun ilgi gösterdi

Kayseri' de, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Eğitim program, yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Ceylan, Teşkilat Akademisi adı altında yapılan çalışmaların partinin geleneksel eğitim çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Ceylan, derdi Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dik duran ve derdi bu kutlu dava olan teşkilat kademeleri ile Kayseri'de birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğuna vurgu yapan Ceylan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bu necip milletimiz Reisimizi mütevaziliğiyle ve samimiyetiyle ‘Bizim Tayyip’ diye seviyorlar" dedi.

Programa katılan partililerin büyük bir sevgi gösterisi arasında konuşmasına devam eden Ceylan, "Biz bu milletin her ferdini gönülden sevdik, gönülden seviyoruz. Çünkü biz koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coğrafyanın tek umuduyuz" diye konuştu.

Her konuşması salonu dolduran partililerin alkış tufanı ile kesilen Ceylan," Türkiye’nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu, en vizyoner partisi olarak, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, işte bu yol haritası istikametinde 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğiz. Kutlu mücadelemizi zafere ulaştırana kadar hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini belirten Ceylan, "Dün demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle Türkiye’ye her alanda nasıl çağ atlatmışsak, yarın da büyük ve güçlü Türkiye’yi yine biz inşa edeceğiz" dedi.

"Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde ülkemizi yeni küresel yönetim sisteminin en üstünde konumlandıracak adımları birer birer atarak yolumuza devam edeceğiz" diyen Ceylan konuşmasına şöyle devam etti;

"AK Parti’miz bütün toplum kesimlerinin her türlü meselesini siyasetinin konusu yapmış, genel bir demokratikleşme çerçevesinde temel sorunların çözülebilmesi için uğraşmaktadır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Partimiz, kurulduğu günden bu yana girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesindeki bu başarı ve zaferin mimarı bizlere güvenen ve bizleri her seçimde destekleyen milletimizin zaferidir.

AK Parti’mizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde kendi medeniyet değerlerimizi esas alarak bu kutlu dava yolunda demokratik bir siyaset tarzını hayata geçirmiştir. Türk siyasetine farklı bir siyasi çizgi kazandırmıştır.



Kayseri birçok siyaset adamı yetiştirdi. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık. Kayseri iş yapan ile laf yapanı iyi bilir. Bizim teşkilatımızın yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır.

AK Parti aynı zamanda bir vefa hareketidir. Görevler makamlar gelir geçer. Bütün görevler bütün makamlar için, bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Önümüzdeki, omzumuzdaki yük millete aittir. Bu hareketle bu partide AK Parti’de görev alan herkes millete karşı sorumluluğunun bilincindedir.

Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sünüyorum. Allah sizlerden razı olsun.

Konuşmasının sonunda Kayseri AK Parti teşkilatına kendisine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Ceylan "İl Başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu nezdinde bizlere gösterdikleri samimiyet ve içtenlik içerisinde müstesna gönüllerinde yer veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun' diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının sonunda partililerin sevgi seline uğrayan Ceylan, onların isteklerini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.