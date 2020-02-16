“Kaynakları doğru kullanıp katma değeri artırmalıyız”

Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Değerler Üzerine Konuşmalar” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve stratejist-yazar Prof.Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, başta kadınlar olmak üzere geniş ilgi gördü.

Prof. Batı, “Değişimin Bilgeliği” başlığını taşıyan konferasında, son derece çarpıcı konulara değindi.

Kullanılmayan beynin geri alındığını, beyin hücrelerinin ölümünün, kullanılmadığı zaman hızlandığını, “nöro sermaye”nin insanın ta kendisi olduğunu anlatan Prof.Dr. Uğur Batı, Çinlilerin küçük kaplarda, az yemek yediklerini ve 80.7 yaş ortalamasıyla Çinlilerin en uzun yaşayan insanlar olduğunu belirterek, “Çinliler de bizler gibi tüketselerdi, dünyaya gıda yetmezdi” ifadesini kullandı.

Bu coğrafyadaki bütün kültürleri sahiplenmemiz gerektiğinin altını çizen ve Hitit kültürünün çağının en ileri kültürü olduğunu vurgulayan Prof. Batı, “Bizler, Hereke ve Yağcıbedir halılarımızın değerini bilmiyoruz, ama Çin, Hereke ve Bedir adıyla üretim kasabaları kurup bu halılarla dünya pazarına hakim oluyor.” diye konuştu.

Mülteci yükünü tek başına taşıyan Türkiye’nin, bunu değerlendirmekte de yetersiz kaldığına değinen Prof. Batı, “AB belirli bir destek sağlayacaktı, çünkü mültecilerin sınırlarına yığılmasından çok korkuyorlardı. Bu riskin olmadığını görünce rahatladılar ve taahhüt ettikleri yardımı da yapmadılar. Oysa, örneğin 3 milyar dolar alıp bunu Hollywood yapımı filmlerle dramatik göç hikayelerini dünyaya ulaştırmakta kullansaydık, Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Barış Ödülü’nü alırdı” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyaya sattığı bir birim malın katma değerinin 2.7 euro, Avrupa’nın ise 24 euro olduğunu belirten Prof.Dr. Uğur Batı, Türk insanının girişimci ruha sahip olduğunu ve kalkınma için büyük çaba gösterdiğini, ancak kaynakları doğru ve verimli kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretmek gerektiğini söyledi.

(Erkan BAYATLI)