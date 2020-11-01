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Kaymakam Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Göreve atanması ile birlikte Osmancık’ı tanımak için ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Ayhan Akpay, Fındıcak, Ağıroğlan ve Kumbaba Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 

Güncel 01.11.2020, 00:13
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Kaymakam Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Osmancık Kaymakamlığına atanan Ayhan Akpay, ilçeyi tanımaya devam ediyor. Bir yandan ilçede Korona virüs denetimlerine çıkan, bir yandan da köy ziyaretleri yapan Akpay, Fındıcak, Ağıroğlan ve Kumbaba köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 
Muhtarlarından köyler hakkında bilgiler alan Akpay, köyde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek köy sakinlerinin taleplerini dinledi. 
Ayhan Akpay, köy ziyaretleri sırasında kendisine göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverlikten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. 

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