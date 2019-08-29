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Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu

Çorum’da kaybolan yaşlı adamı Jandarma ekipleri buldu.

Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu

Çorum’da kaybolan yaşlı adamı Jandarma ekipleri buldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:09
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu

Çorum’un İskilip İlçesi’nde ailesine haber vermeden evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki yaşlı adamı bulmak için AFAD arama çalışması başlattı.

Olay, İskilip İlçesi Yaylacık Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde ikamet eden Y.K. isimli yaşlı adam ailesine haber vermeden evden çıktı ve geri dönmedi. Y.K.’den haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum Jandarma ile Çorum ve Ankara AFAD ekiplerine bildirildi. Ekipler ve köy halkı ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

Y.K. isimli 76 yaşındaki yaşlı adam uzun süren aramaların ardından jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulunarak İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 29.08.2019 02:30
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