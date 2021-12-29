“Kaygı bozukluklarında artış var”

Beytepe'de daha önce Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak kullanılan binaya taşınan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ilk etkinliği de yerel medya çalışanlarına yönelik farkındalık faaliyeti ile gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış ile diğer görevlilerin katılımı ile düzenlenen programda hem Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tanıtılarak faaliyetleri hakkında bilgi verildi hem de Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda yer alan “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri doğrultusunda oluşturulan İl Eylem Planı’ndaki intihar konusunda yerel medya çalışanlarına yönelik “İntihar ve Medya” konulu bir eğitim düzenlendi.



Dr. Öğretim Üyesi Ünsal Aydınoğlu, hastane bünyesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren merkezin Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni adresinde hizmet vermeye başladığını kaydederek “Merkezimizde kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilmesi ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması, izlenmesi ve ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmektedir” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Aydınoğlu, son zamanlarda toplumda özellikle kaygı bozukluklarının büyük artış gösterdiğini, buna şehir hayatı nedeniyle yalnız yaşam, risk faktörleri ve koşuşturmaların etkili açıkladı.



Merkezin ana çalışmalarından olan Şizofreni ve pibolar bozuklukların bir hastalık olduğunu ve bu hastalıkların ise tedavilerinin ömür boyu takiple mümkün olduğunu dile getiren Aydınoğlu, özellikle şizofreninin 20-30’lu yaşların hastalığı olduğunu, çok faktörlü bir hastalık olan şizofreninin tedavisinin de çok yönle yaklaşım gerektirdiğini, tedavinin iyi sonuç vermesi için hastalığın takibinin önemli olduğunu, ilk ataklar döneminde tedavinin başarı oranının yükseldiğini ve bu rahatsızlığı bulunan insanlara aile desteğinin de başarıyı artırdığını açıkladı.

Ruhsal hastalıklarda damgalanmaya da değinerek insanların toplumdaki önyargılar ve dalgalanmalar nedeni ile çoğu zaman tedavi merkezlerine gelmeye çekindiğini, bunun hastalığı ilerlettiğini anlatan Aydınoğlu, intihar vakalarının medyaya yansımasından ziyade haberlerin nasıl sunulduğunun önemli olduğunu, intihar haberlerinin dramatize edilerek verilmesinin hassas grupları teşvik edici olabildiğini, bu konunun 1800’lü yıllardan beri dünyada araştırmalara konu olduğunu, medyada intihar haberlerinin veriliş tarzının öğretici, özendirici ve yol gösterici olmaması gerektiğini açıkladı.

İntiharların tek bir sebepten kaynaklanmadığını ve bir çok olayın tetikleyici olabileceğini de belirten Dr. Öğretim Üyesi Aydınoğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin faaliyetlerini şu şekilde anlattı; “Uzman hekim kontrol muayenesi, bireysel ve grup terapileri, bireysel danışmanlık hizmeti, paylaşım ve destek grupları, hasta ve ailelerine eğitimler, uğraşı terapileri, toplum bilinçlendirme eğitimleri, çeşitli sosyal aktiviteler ile ev ziyaretleri”

(Volkan SINAYUÇ)