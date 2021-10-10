Kaya, köylülerin taleplerini dinledi
Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum merkeze bağlı Uğrak, Güveçli, Boğabağı ve Abdalata köylerini ziyaret etti.
Güncel 10.10.2021, 19:08
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Çiftçilerin isteklerini ve sorunlarını dinleyen Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Tarım Bakanlığı’nın ve yetkilerin çalışmalarını anlatarak, üreticilerin gerek yerelde gerekse devlet nezdinde yanlarında olduklarını dile getirdi.
Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi güçlü Türkiye’nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamalıyız” diyerek tarımın önemini vurguladı.
Köylülerin her zaman 7/24 yanında olduklarını vurgulayan Milletvekili Kaya’ya köy ziyaretlerinde Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Şevket Şakar ve Resul Yıldız eşlik etti. (Haber Merkezi)
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