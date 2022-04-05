Kavuncu’nun Bursa’daki çocuk hakları incelemesi

Milletvekilleri, ziyaret kapsamında Bursa Valisi, hemşehrimiz Yakup Canbolat'ı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Bursa’da çocuklarımızın üstün yararının korunması amacıyla, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, çocuklarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için yapılan çalışmaları denetledi.

(Haber Merkezi)