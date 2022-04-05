Kavuncu’nun Bursa’daki çocuk hakları incelemesi
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleriyle birlikte Bursa’ya 2 günlük bir çalışma ziyaretinde bulundu.
Güncel 05.04.2022, 23:41
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Milletvekilleri, ziyaret kapsamında Bursa Valisi, hemşehrimiz Yakup Canbolat'ı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamlarında ziyaret ettiler.
Bursa’da çocuklarımızın üstün yararının korunması amacıyla, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan heyet, çocuklarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için yapılan çalışmaları denetledi.
(Haber Merkezi)
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