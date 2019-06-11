Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı

Milletvekili Kavuncu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başhekimliğine atanan Gastroentroloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret ederek kutladı.

Erol Kavuncu ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk' ü ziyaret edip yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim Çorum'umuza ve Üniversitemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin...

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Başhekimliğine atanarak görevine başlayan Doç Dr Mesut Sezikli hocamızı ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerimizi ilettik. Allah mahcup etmesin.”

(Volkan SINAYUÇ)