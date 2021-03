Kavuncu: “Marşımız, ortak vicdanımız, irademiz”

Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacağını hatırlatarak, İstiklal Marşı’nı “bağımsızlık beyannamesi” olarak niteledi.

Milletvekili Kavuncu, 100. yıl mesajında şöyle dedi:

“Dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olan İstiklal Marşımız, Anadolu'nun dört bir yanında her türlü zorluğa rağmen sürdürülen Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi bir eserdir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, bayrak, ezan, istiklal ve hürriyet sevgisiyle yoğrulmuş Necip Milletimizin, kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlığa yön vermiş, yolunu aydınlatmıştır.

Milletimizin varlığı ve geleceğinin teminatı olarak milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan İstiklâl Marşı’mız yazıldığı dönemin ruh halini yansıtan en önemli ortak değerimizdir. İstiklal Marşımızın her mısraında, aziz milletimizin ruh iklimi ve yazıldığı dönemin sosyal, siyasi atmosferi vücut bulmuştur. Muhtevasında taşıdığı değerlerle milletimizin bu mücadeleyi nasıl kazandığının da en veciz göstergesidir.

İstiklal Marşı, Anayasamızın ruhunu oluşturan ve uluslararası sözleşmeler dâhil tüm hukuk düzenlemelerinin üzerinde yer alan bağımsızlık beyannamemizdir. Bir asır önce yazılsa da, milletimizin tarihi kadar köklü, âtiyi şekillendirecek kadar yenidir. Milli Marşımız, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, tek vücut olarak bir araya gelmeye hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.

Büyük mücadeleler neticesinde kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşını, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, milletin özünü yansıtan İstiklal Marşını kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. Mehmet Akif, Balkanlardan Kafkasya'ya Afrika'dan Ortadoğu'ya ve Hint alt kıtasına kadar bütün Müslümanların; kendine Mekke'yi kıble edinen bütün kardeşlerimizin ittihadını savunup, zalimlere karşı hep birlikte mücadele etme idealini milletimizin zihnine ve gönlüne nakşetmiştir.

Milli mutabakat metnimiz İstiklal Marşı'mızın, milli marş olarak kabul edilişinin 100 yılı olan 2021 yılını ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlamanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. . Mana ve öneminin daha iyi anlaşılması için yıl boyunca, okullarımızda, bütün kurum ve kuruluşlarda programlar düzenlenecek, onun aziz şairi büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy çeşitli etkinliklerle anılacak, anlatılacaktır. Bu doğrultuda bizlere düşen ortak görev ve sorumluluk; her bir satırında aziz şehitlerimizin hatırası olduğu bilinci, milli mücadele şuuruyla memleketimize sahip çıkmak ve bu bilinci geleceğimizin teminatı gençlerimize aşılamaktır.

İstiklal Marşımızın vermiş olduğu ruhla, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, 2023 hedefimize ve 2053, 2071 vizyonlarımıza ulaşacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.

Binlerce şehidin kanı ile yazılan, Milletimizin bağımsızlığa adanmışlığının göstergesi, birlik ve beraberliğimizin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy ile bu marşa hayat veren şehitlerimize, gazilerimize ve tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyor ve onları minnetle, şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)