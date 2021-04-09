Kavuncu Karadağ heyetini ağırladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Amer Haliloviç, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı ve Ziyad Halilovic, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile görüştü.

TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı olan Çorum Milletvekili Kavuncu bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda vefat eden Karadağ eski Başbakan Yardımcısı, Boşnak Partisi Genel Başkanı ve Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu eski Başkanı Rafet Husoviç’in cenaze törenine TBMM adına katılmıştı. Kavuncu sonra ise savaşta şehit olan Sultan 1. Murat Hüdavendigar’ın Kosova’nın başkenti Priştine’deki kabrini ziyaret etmişti.

Heyete teşekkür eden ve bir süre görüşen Milletvekili Kavuncu, daha sonra TBMM’yi de gezdirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

