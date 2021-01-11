Kavuncu: “Çorum’da hizmet ve yatırımlar devam edecek”

Çorum Belediyesi tarafından son bir yıldır alınan 59 aracın anahtar teslim törenine katılarak yapılan çalışmaları anlatan Milletvekili Erol Kavuncu, bahar ayları ile birlikte koronavirüs illetinden de kurtulacağımızı dile getirdi.

Konuşmasında vatandaşları selamlayarak basının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Milletvekili Kavuncu, bugün önemli bir faaliyet için buluştuklarını, dünyanın dört bir yanında yaşanan salgın nedeni ile ülkelerin zor durumda olduğunu ancak ülkemizin dört bir yanında ise yatırım ile hizmetlerin sürdüğünü kaydetti.

Dünyanın artık küçük bir köy gibi olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizde her gün birkaç yerde milyonluk yatırımlara imza attığını ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız sadece ekonomide, siyasette değil, sahada, masada, hayatın bütün alanlarında dünya lideri yatırımlarına devam ediyor. İşte bugün burada da o dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanları’ndan biri olan Çorum Belediyesi de hizmetlerine yatırımlarına devam ediyor. Çok değil bundan 1.5 -2 yıl önce borçları nasıl öderiz düşüncesinden kurtularak bugün kasasında 100 milyonlarla yeni yatırımlara imza atıyor” diye konuştu.

Konuşmasının devamında ilimizin Mimarsinan, Buhara gibi mahalleleri bulunduğunu söyleyen Kavuncu, şu anda Çorum Çimento Fabrikası’nın bulunduğu alanda da yeni bir Çorum kurulacağını, bunun da Belediye’nin öz kaynaklarıyla kurulacağını ve buna katkı sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile ekibini tebrik ettiğini vurguladı.

Gerek Türkiye gerekse Çorum’da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Milletvekili Erol Kavuncu, çocukların pandemi nedeniyle okula gidemediğini, bundan sonra her hafta Pazartesi ile Cuma günleri çocuklar, öğretmenler ve idarecilerin İstiklal Marşı’nı okuyacağını, Covid-19’un biraz azaldığını, yine de tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini, bahar aylarında bu illetten kurtulacağımızı da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)