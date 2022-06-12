Kavacık köyünde fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu
Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.
Güncel 12.06.2022, 23:30
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Merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle savaş alanına dönen köyde evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortum anında yaşananlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortumun evlerin çatısını uçurduğu görülüyor.
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, köydeki evlerde maddi hasar oluştu.
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