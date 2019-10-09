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“Katliamı unutmadık, unutturmayacağız”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, Ankara Gar Meydanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barış güvercinin anılacağını söyledi.

“Katliamı unutmadık, unutturmayacağız”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, Ankara Gar Meydanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barış güvercinin anılacağını söyledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:43
“Katliamı unutmadık, unutturmayacağız”

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı üzerinden dört yıl geçti.

10 Ekim 2015 yılında KESK, DİSK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla emek ve demokrasi güçlerinin de katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” ne yönelik IŞİD terör örgütünün Ankara Gar Meydanı’ndaki bombalı saldırısında 103 kişi katledilmişti.

Katliamın dördüncü yılında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak anma etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Gül, bu kapsamda bugün saat 17.30’da Çorum Park’ta (Eğitim Sen karşısı) katliamı unutturmamak ve gerçek sorumluların açığa çıkarılıp yargılanmasını sağlamak için adalet talebiyle ilgili basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Özdoğanlar önünden araçlarla Büyükdivan Köyü’ne hareket ederek saat 12.00’de katliamda yitirdikleri Emine Ercan’ı mezarı başında anacaklarını kaydeden Gül, “13 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Emine Ercan anısına yemek verilecek. İlimizde başka bir etkinlik için bulunacak olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın da yemeğe katılımı olacak. Katliamın 4. yılında adalet arayışımız, barış karanfillerimizin bıraktığı eşitlik, özgürlük ve barış mücadelemiz devam edecektir. Emek, barış, demokrasi ve adaletten yana tüm halkımızı anma etkinliklerine bekleriz” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.10.2019 00:38
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