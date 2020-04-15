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'Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korona virüse karşı alınan yeni önemleri açıkladı.

'Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korona virüse karşı alınan yeni önemleri açıkladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 01:15
'Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

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