Kasar: “Kadeş ismi nokta atışı oldu”

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kasar, kent meydanına “Kadeş Barış Meydanı” ismi verilmesiyle teşekkür açıklamasında bulundu. En eski medeniyet anlaşmasının isminin meydanda olmasından gurur duyduğunu dile getiren Kasar, “Dünya tarihi literatüründe yerini almış Kadeş Barış Antlaşması’nın adını mahallemizdeki meydanda taşımak bizim için gurur verici bir olay. “Kadeş Barış Meydanı” ismi şehrin mührü ve nokta atışı oldu. Artık Kadeş Barış ismi ile meydanımız, Yavruturna Mahallesi için daha çok önem arz ediyor. Başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Meclisi üyelerine ve ismin konulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Esra ESEN)