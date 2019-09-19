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Karşıyaka Ortaokulu’nun ihalesi yapıldı

Yıkılmasına geçtiğimiz yıl karar verilen Karşıyaka Ortaokulu’nun yeniden yapılması için ilk adım atıldı.

Karşıyaka Ortaokulu’nun ihalesi yapıldı

Yıkılmasına geçtiğimiz yıl karar verilen Karşıyaka Ortaokulu’nun yeniden yapılması için ilk adım atıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:12
Karşıyaka Ortaokulu’nun ihalesi yapıldı

Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından okul yapımlarına devam ediliyor. Bu kapsamda Bahçeliveler Mahallesi Karşıyaka semtinde bulunan Karşıyaka Ortaokulu yapım işinin ihalesi geçtiğimiz günlerde Çorum İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.

18 derslikli toplam 5 kat olarak yapılacak olan Karşıyaka Ortaokulu ve Çevre Tanzimi işinin ihalesine 20 firma katıldı. İhaleyi kazanan firmanın ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından duyurulacağı işin yapım süresi ise yer tesliminden itibaren 300 gün olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl Çorum’da deprem yönetmeliğindeki sınır koşullarını sağlamadığı ve risk teşkil ettiği gerekçesiyle Karşıyaka Ortaokulu’nun yıkılmasına karar verilmişti.

(Haber Merkezi)

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