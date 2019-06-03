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Karpuz yüklü TIR devrildi, yol kapandı

ÇORUM’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, orta refüje çarptı. TIR'ın kapakları açılan kasasından savrulan karpuzlar, döküldüğü karayolunu ulaşıma kapattı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. 

Karpuz yüklü TIR devrildi, yol kapandı

ÇORUM’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, orta refüje çarptı. TIR'ın kapakları açılan kasasından savrulan karpuzlar, döküldüğü karayolunu ulaşıma kapattı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. 

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
Karpuz yüklü TIR devrildi, yol kapandı

Kaza, sabah  saatlerinde Çorum-Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi.  Adana’dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü TIR'ın kontrolünü yitirdi. Karayolunda orta refüje çıkan TIR'ın kapakları açılan kasasındaki karpuzlar savrularak, yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzlar, döküldüğü karayolunu ulaşıma kapattı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler ise karayoluna dökülen karpuzları topladı. 2 saat yan yoldan verilen ulaşım, karayolunun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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