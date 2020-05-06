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Kargı Pazar yeri açılıyor

Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Belediye Başkanı Zeki Şen, her hafta Cuma günü kurulan ancak ilçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile 20 Mart 2020 tarihinde kapatılan sebze pazarının yeniden açılacak olması nedeniyle incelemede bulundu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:38
Kargı Pazar yeri açılıyor

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve diğer kurum temsilcileri ile birlikte yapılan değerlendirmede 8 Mayıs 2020 tarihinde pazar yerinin tekrar açılması ve ilk etapta yalnızca ilçede ikamet eden pazarcı esnafının tezgahlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak açabilecekleri kararlaştırıldı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, açılacak olan pazar yerinin hangi tedbirler altında açılacağı konusunu belirlerken Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ile birlikte pazar yerini kontrol ederek, alınması gereken önlemler ve 8 Mayıs Cuma günü sebze pazarının sorunsuz bir şekilde açılması için gereken tüm tedbirlerin yerine getirilmesini istedi.(Haber Merkezi)

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