Kargı Malmüdürü Cemal Abay görevine başladı

Kargı’ya atanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Cemal Abay, Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmıştı. 1969 yılında Sivas-Suşehri’nde doğan Abay, yeni görevine geçtiğimiz günlerde başladı.

(İbrahim EFE)

