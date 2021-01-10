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Kargı Belediyesi kavak satacak

Güncel 10.01.2021, 02:22
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Kargı Belediyesi kavak satacak

Kargı Belediyesi taşınmazlarından elde edilen takriben 70 ton olduğu tahmin edilen değişik çap ve boylardaki 3.sınıf kavağın açık teklif usulü artırma ihalesi ile bedeli peşin ödenmek üzere 2886 sayılı yasanın 45, 46 ve 47 maddeleri gereğince 12.01.2021 Salı günü saat: 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda satışını yapacak.

İlanla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

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