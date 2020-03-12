Kargı Belediyesi araç filosuna yeni araç

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin araç filosuna bir araç daha kazandırdıklarını belirterek bu adımların ilçe için başlangıç olduğunu dile getirdi. Çalışmaların ve görüşmelerin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Şen, “Bizim için en önemlisi halkımızın hizmet memnuniyetidir. Biz bu yola halkımızın desteği ile girdik, halkın duasıyla da hizmet adına çalışmaya devam edeceğiz.

Bizden desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve görevleri süresince her zaman her konuda yanımızda olacaklarını söyleyen, Çorum AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya katkılarından dolayı şahsım ve halkım adına teşekkür ederim” dedi. (İbrahim Efe-KARGI)