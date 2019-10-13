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“Kardeşlik duygusuyla kenetlenmeliyiz”

Çorum İnsani Değerler Platformu’ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması geldi.

“Kardeşlik duygusuyla kenetlenmeliyiz”

Çorum İnsani Değerler Platformu’ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması geldi.

13 Ekim 2019 Pazar 20:44
“Kardeşlik duygusuyla kenetlenmeliyiz”

İlimizde yaklaşık 65 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşacağına gönülden inandıklarını söyledi.

İDP Dönem Sözcüsü Tekin Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nin, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı üzerine düşen vazifeyi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini vurguladı.

TSK'nin görevini uluslararası hukuk ve evrensel değerlere uygun olarak, sivillere hiçbir zarar vermeden, titizlikle yerine getiriyor olmasının da takdir topladığını ifade eden İDP Sözcüsü Çınar, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan, hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerini bertaraf edecek, hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacak Barış Pınarı Harekatı'nı, Çorum İnsani Değerler Platformu olarak destekliyoruz.

Tarihi bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha çok kardeşlik duyguları ile kenetlenmemiz gerekmektedir. Sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önem arz etmektedir. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını da hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile en kısa sürede tamamlanmasını, yıllarca zulüm görmüş, çile çekmiş, kardeş Suriye halkının da özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Bu anlamda örnek bir mücadele sürdüren kahraman Mehmetçiğimizin de muzaffer olmasını niyaz ediyoruz”

(AA)

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