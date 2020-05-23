“Kardeşlik duygularının yeşermesine vesile olsun”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Tüm İslam âlemi ve toplumsal yaşamımızda anlamlı bir yere sahip olan Ramazan Bayramı, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna bir gündür. On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelerek Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Bayramların, bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan aynı düşünce ve değerlerde buluşturan, gönülleri yakınlaştırarak dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağladığını kaydeden Ahlatcı, “Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek adına millet olarak bu yıl daha çok çaba gösterdiğimiz kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladığımızı belirten Ahlatcı, açıklamasında şunları söyledi:

“Hiç şüphesiz geçmişimizin potansiyelini yarınlara taşıma adına Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında milletimiz için aldığı kararların güzel neticelerini hep birlikte görmekteyiz. Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi coşkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor evlerimizde geçireceğimiz bayramımızda anne, baba, komşu, dost ve akrabalarımızı arayarak bayramlaşmayı ihmal etmiyoruz.

Büyüklerimizin ellerinden öpüp sımsıkı sarıldığımız, gençlerimizle omuz omuza yürüdüğümüz, küçüklerimize şekerler ikram ettiğimiz, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bayramların yaşanması düşüncesi hepimizin yegane temennisidir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşehrilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” (Haber Merkezi)