Kardeşler arasında kan aktı: 1 yaralı
Çorum’da iki kardeşin tartışmasında kardeşlerden birisi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Güncel 22.12.2021, 20:13
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Olay, Kale Mahallesi’nde önceki gün gece meydana geldi. Kamil K. (16) ve Murat K. (19), kardeşler evde bulundukları sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Murat K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi Kamil K’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kardeşlerden Murat K., polis tarafından gözaltına alındı. Murat K., Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. (Yusuf ÇINAR)
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