Kardeş Azerbaycan’la “adalet” alanında işbirliği
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in davetlisi olarak ziyaret ettiği Bakü’de, iki kardeş ülke arasındaki mevcut hukuki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde görüşbirliği sağladı. İki ülkenin başsavcılıkları arasında, işbirliğinin artırılması ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.
Güncel 01.06.2021, 00:37
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Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Azerbaycan Başsavcılığı’nın ortak girişimiyle, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin başsavcılık makamları arasında işbirliği amacıyla “Başsavcılar Şurası” oluşturulması da benimsendi. Nitekim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Kasım ayında bu amaçla Bakü’ye tekrar geleceğini bildirdi.
Başsavcı Şahin’in heyetinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Kara, İlknur Altuntaş, Turan Kuloğlu ve Salih Ay bulunuyor.
(Haber Merkezi)
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