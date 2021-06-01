Kardeş Azerbaycan’la “adalet” alanında işbirliği

Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Azerbaycan Başsavcılığı’nın ortak girişimiyle, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin başsavcılık makamları arasında işbirliği amacıyla “Başsavcılar Şurası” oluşturulması da benimsendi. Nitekim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Kasım ayında bu amaçla Bakü’ye tekrar geleceğini bildirdi.

Başsavcı Şahin’in heyetinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Kara, İlknur Altuntaş, Turan Kuloğlu ve Salih Ay bulunuyor.



(Haber Merkezi)

