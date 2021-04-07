Karayolları’nın 2021 ödeneği 190 milyon

2021 yılı için Karayolları’nın Çorum’daki toplam 12 projesi için 190 milyon liralık ödenek gönderildiği açıklandı.

İl Koordinasyon Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısında müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Çorum’da bulunan toplam 12 proje için bu yıl 190 milyon liralık ödenek gönderildiğini, yıl içinde gönderilecek ek ödenekle bu miktarın üzerine çıkılacağını bildirdi.

Çorum-Osmancık yolu için 6 milyon liralık ödenek gönderildiğini ve bu ödeneğin harcandığını, ek ödenekle birlikte Eymür varyantının tamamlanacağını söyleyen Dinç, Kırkdilim geçidinde de bugüne kadar 296 milyon lira harcandığını kaydederek, “Bu yıl Kırkdilim için 60 milyon lira gönderildi. T3 tünelini bu sene sonu itibariyle tamamlayacağız” dedi.

51 kilometrelik Çorum-İskilip yolu için 142 milyon lira harcandığını belirten Dinç, bu yıl 9 milyon liralık ödenek gönderildiğini söyledi. Dinç, gelenek ödenekle birlikte kamulaştırma sorunu tamamlanan 700 metrelik bölümdeki çalışmaların yapılacağını bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)

