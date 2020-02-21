Karapıçak’tan Başkan Aşgın ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür

Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığı’nın da bulunduğu sokağa ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun isminin verilmesinden duyulan memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, sokaklara verilen yeni isimlerin tabelalarının asıldığı törende yaptığı açıklamada Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismini gönüllerine kazıdıklarını bildirerek; Şehidimizin isminin sokağa verilmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karapıçak, “İçimizdeki sızı bitmeyecek ama gönlümüzde yaşattığımızı tabelada da görmek bizim için farklı bir mana içeriyor. Ülkü Ocaklarımızın bulunduğu sokağın da bu ismi alması farklı bir anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise; “Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Çorum’da bir sokağa şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin hem de şehit olduğu tarihte verilmesini çok anlamlı buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşlerini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)