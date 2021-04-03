Karapıçak, MHP’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ile bir araya gelen İl Başkanı Karapıçak, “Üretken belediyecilik misyonunu sahaya yansıtan başkanlarımıza tebriklerimizi, taktirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız. Vatan sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir.

Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in Milletin gönül tahtında kabul gören, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ ilkesini yerele yansıtarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ‘üretken belediyecilik’ misyonunu sahaya yansıtan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanımız Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanlarımız Mesut Ocaklı Başkanlarımıza tebriklerimizi, taktirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız” dedi. (Haber Merkezi)